Военный эксперт Кнутов объяснил незаинтересованность Киева в наемниках для ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь украинской армии. Подобное можно связывать и с бедствующим положением ВСУ в финансовой составляющей. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

— Если говорить о наемниках, то они сейчас мало интересуют киевский режим. Хотя в свое время Зеленский говорил, что у него численность иностранных добровольцев будет составлять 50 тысяч человек. Но если сейчас там тысяча есть, то уже хорошо. Во-первых, уменьшение количества связано с тем, что наемников уничтожают, при этом их снабжение не самое лучшее, но главная причина — судебные процессы, которые проводятся в Донецкой народной республике. Им грозит смертная казнь или очень длительные сроки заключения. Это отрезвляюще подействовало на многих наемников, они предпочитают бежать с Украины или же не вербоваться туда, — пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что на территорию Украины все чаще стали приходить регулярные войска армий стран НАТО, которые выступают в качестве ЧВК (Частная военная компания).

— Но возникает другая проблема — появляется все больше регулярных войск, которые под видом наемников отправляются на Украину. Это в первую очередь польские военные, которые под видом ЧВК действуют на территории Украины, ведя бои с российской армией. Это подразделения спецназа стран НАТО, это профессиональные советники, которые подсказывают, как пользоваться ракетными установками HIMARS, самоходными гаубицами. К сожалению, количество таких наемников будет возрастать по мере того, как будет поступать сложная техника на Украину. Это не за горами. Если верить заявлениям Байдена, то на очереди могут быть танки и истребители. Пока это все рассматривается, но количество «специалистов», пребывающих из стран Запада, будет расти, — отметил специалист.

Однако Кнутов считает, что наемные солдаты неэффективны для украинской армии. По его словам, они становятся менее привлекательными из-за тяжелого финансового положения Украины.

— Наемники как таковые мало привлекательны для армий, потому что воюют за деньги. Учитывая тяжелое финансовое положение украинской армии, им сложно платить зарплату таким добровольцам. Однако наемники в первую очередь нужны были для того, чтобы использовать то западное оружие, которое поставлялось на Украину. Украинские солдаты не знали, как пользоваться Javelin, Stinger и другими системами, — подытожил он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чего ожидать от ВСУ при попытке наступления на юге.