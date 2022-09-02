Многие виды насекомых в Москве ушли в спячку раньше обычного

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Многие виды насекомых в Москве ушли в спячку раньше времени из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщил зоолог, энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов в пятницу, 2 сентября.

— Насекомых уже и так было немного из-за сухого и жаркого лета, цветущих растений было очень мало, а значит, и кормовой базы для насекомых, например, бабочек мы уже не видели в конце августа, хотя в середине лета их было много. То есть многие насекомые ушли «на покой» еще раньше, но не из-за холода, а наоборот — из-за жары и сухой погоды, — сказал эксперт.

По словам зоолога, резкое снижение температуры, которое сопровождается осадками, также губительно влияет на насекомых. Так, существа впадают в состояние анабиоза, при котором понижается их активность, передает агентство городских новостей «Москва».

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