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Черные стрижи улетели на зимовку из Москвы в Африку

Елена Самойлова
Город
Черные стрижи улетели на зимовку из Москвы в Африку
Фото: AlexeySokolov1971 / CC BY-SA 4.0

Обитающие в Москве черные стрижи отправились на зимовку, которую они проводят в южной части Африки. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Большинство перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы. Так, черные стрижи зимуют в южной части Африки, им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров, — говорится в сообщении.

Данный вид пернатых уже начал свой «непростой» перелет в первой половине августа. Затем из города улетят кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышовки.

В начале сентября Москву покинут ласточки, мухоловки и некоторые виды куликов. В середине октября с природных территорий города в теплые края отправятся скворцы, зяблики и большинство видов дроздов.

Одними из последних — в конце октября и начале ноября — на зимовку улетают чайки, дрозды-рябинники и кряквы. Всего в Москве можно встретить порядка 270 видов птиц, из них на зимовку остаются около 90, передает Telegram-канал комплекса.

25 августа в Москве завершился ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц. Так, за три месяца на природных территориях появилось около 750 птенцов в 142 выводках.

Среди них — 559 птенцов кряквы, 98 огарей, 18 хохлатых чернетей, пять гоголей обыкновенных, 24 чомги, 21 лысуха и 20 камышниц.

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