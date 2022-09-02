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Новый детский сад с бассейном появился в Новой Москве

Евгений Белоусов
Город
Новый детский сад с бассейном появился в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

Новый детский сад на 250 мест построили в поселке Мосрентген. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Внутренний двор оборудован для игр и занятий спортом. Недалеко от садика расположен лесопарковый массив, поэтому дети во время прогулок будут дышать свежим воздухом. Также на территории детского сада проведено дополнительное озеленение — высажены кустарники, цветы и разбиты газоны, — сказал он.

По словам Войстратенко, детский сад расположен возле домов, которые были возведены по программе реновации жилья. Общая площадь здания составляет более 3,7 тысячи квадратных метров.

На первом этаже расположен бассейн с раздевалками и душевыми. Кроме того, универсальные групповые помещения оборудованы современной мебелью, а каждая группа рассчитана на 25 детей, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого стало известно, что специалисты Москомархитектуры с сентября 2021 года выдали и согласовали более 550 пакетов документов для строительства и реконструкции школ и детских садов.

Так, с сентября прошлого года сотрудники комитета выдали 441 градостроительный план земельного участка, оформили 47 свидетельств об архитектурно-градостроительном решении для школ, 55 таких документов — для детсадов.

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