Военный эксперт Коротченко объяснил, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие

Фото: Минобороны РФ

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при наличии угрозы существованию страны. Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, при каких условиях российское государство может пойти на подобные меры.

— Во-первых, ядерное оружие применяется в качестве ответной меры, если какая-то из ядерных стран применила оружие против России. Во-вторых, когда поставлено под угрозу существование самого государства. К примеру, путем массированных ударов обычным вооружением противник ставит цель уничтожить всю инфраструктуру управления вооруженными силами, включая ядерный компонент, или же он собирается уничтожить политическое руководство страны. Если поставлено под угрозу существование России как государства, то в ответ будет применено ядерное оружие даже в случае использования со стороны противника только обычного вооружения, — пояснил он.

Эксперт также обозначил подразделения стратегической триады (оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. — прим. «ВМ») российской армии.

— В России существует стратегическая триада, все компоненты стратегической триады могут быть использованы в зависимости от складывающейся ситуации. Полномасштабные стратегические ядерные силы готовы. Они включают в себя три компонента: стратегическую авиацию; межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, — подытожил Коротченко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерных вооружений, данный тип оружия должен кануть в Лету.