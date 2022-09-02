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Спор в подмосковном торговом центре закончился стрельбой

Степан Жирнов
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Спор в подмосковном торговом центре закончился стрельбой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Мытищи, Шараповский проезд Карта всех событий

Мужчина несколько раз выстрелил в оппонента во время ссоры в торговом центре в Подмосковье. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в пятницу, 2 сентября.

По информации ведомства, в Мытищах, на парковке торгового центра в Шараповском проезде между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.

Вскоре после этого злоумышленник был задержан и доставлен в полицию. Им оказался местный житель 1997 года.

В ведомстве отметили, что в результате потасовки никто не пострадал.

Другой конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на МКАД 30 августа. Два водителя поссорились, и один из них открыл огонь по автомобилю второго.

Подмосковье Оружие Мытищи Московская область стрельба
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