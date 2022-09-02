Спор в подмосковном торговом центре закончился стрельбой

Мужчина несколько раз выстрелил в оппонента во время ссоры в торговом центре в Подмосковье. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в пятницу, 2 сентября.
По информации ведомства, в Мытищах, на парковке торгового центра в Шараповском проезде между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.
Вскоре после этого злоумышленник был задержан и доставлен в полицию. Им оказался местный житель 1997 года.
В ведомстве отметили, что в результате потасовки никто не пострадал.
Другой конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на МКАД 30 августа. Два водителя поссорились, и один из них открыл огонь по автомобилю второго.