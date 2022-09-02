Горожанам анонсировали программу сентябрьских выставок в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Нижняя Радищевская улица, 2 Карта всех событий

В Музее «Бородинская битва» открывается выставка, приуроченная к 110-летию со дня открытия панорамы «Бородино», а культурный центр «Интеграция» подготовил экспозицию о русском крестьянстве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 2 сентября.

Выставка в Музее «Бородинская битва» откроется 3 сентября. В рамках нее впервые будет представлен эскиз панорамы, поступивший в собрание музея в 2020 году.

Также среди экспонатов будут показаны вышедшие в свет в 1912 году памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года, а также авторский сценарий фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Новая выставка культурного центра «Интеграция», которая откроется 8 сентября, посвящена поиску следов уходящей эпохи русского села и крестьянского быта. Основой экспозиции станет собранная художником Велимиром Исаевым за 30 лет уникальная коллекция старинных резных наличников.

В Доме-музее Марины Цветаевой 9 сентября откроется выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения дочери поэтессы Ариадны Эфрон. Всего выставка, как уточняется, займет три зала.

К 90-летию со дня рождения писателя Василия Аксенова в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 8 сентября откроется выставка с уникальной коллекцией драматурга. В собрание входят мемориальные предметы, фотографии, книги, многочисленные архивные материалы писателя, его ближайшего окружения и семьи.

Кроме того, в Доме русского зарубежья 16 сентября откроется выставка, которая познакомит с жизнью и творчеством художника-иллюстратора, графика, орнаменталиста, иконописца Бориса Зворыкина. Он был одним из важнейших представителей возрождения русского изобразительного искусства, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Музей Победы и его филиал на Поклонной горе — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» подготовили программу мероприятий ко Дню окончания Второй мировой войны.

Так, 3 сентября москвичи смогут увидеть масштабную трехмерную видеопроекцию «Дальневосточный финал», которую покажут на куполе величественного Зала славы.