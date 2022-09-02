Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Фото: depositphotos

Эксперты назвали уровень заработка, необходимый для покупки в ипотеку квартиры в Москве с учетом среднего бюджета в 15 миллионов рублей и срока кредитования 20 лет.

Так, при покупке квартиры стоимостью 15 миллионов и при наличии трех миллионов рублей первоначального взноса заемщик может воспользоваться программой с господдержкой, актуальной для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, с минимальной ставкой в «Сбере» 6,7 процента. В этом случае ежемесячный платеж будет равен 90,8 тысячи рублей. Для этого заемщику нужно зарабатывать не менее 118,1 тысячи рублей, указывает ипотечный калькулятор «Сбера».

При обычной ставке, которая на новостройки в «Сбере» составляет 10,9 процента, ежемесячный платеж при других равных условиях будет уже равняться 123 тысячам рублей. Для этого заработок заемщика должен быть не менее 159,9 тысячи рублей. Такие же параметры при покупке жилья на вторичном рынке, передает РБК.

Все граждане России имеют право на получение налогового вычета при покупке жилья, в том числе в ипотеку. Главное условие для получения вычета — официальное трудоустройство с оплатой налога на доходы физических лиц (НДФЛ). О том, как проходит процесс возврата денежных средств и сколько можно получить, — в материале «Вечерней Москвы».