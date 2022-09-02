Движение на МКАД восстановлено после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Движение на внутренней стороне МКАД в районе пятого километра восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 2 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Авария случилась в пятницу, 2 сентября. По предварительным данным, водитель такси марки «КИА» врезался в стоящие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси».

В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей.

Момент столкновения попал на видео.