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Движение на МКАД восстановлено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД восстановлено после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Движение на внутренней стороне МКАД в районе пятого километра восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 2 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Авария случилась в пятницу, 2 сентября. По предварительным данным, водитель такси марки «КИА» врезался в стоящие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси».

В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей.

Момент столкновения попал на видео.

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