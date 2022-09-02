Три автомобиля столкнулись на МКАД. Видео

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Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне пятого километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 2 сентября.

Движение на участке затруднено, и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По предварительным данным, водитель такси марки «КИА» врезался в стоящие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси». Момент столкновения попал в объектив камеры.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Дептранса Москвы

В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил Telegram-канал «Госавтоинспеция Москвы».

В пятницу, 2 сентября, избрали меру пресечения водителю, который сбил двух сестер в Истре. В результате ДТП одна девочка погибла, другая была госпитализирована.