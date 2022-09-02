Водителю, который сбил двух девочек в Истре, избрали меру пресечения

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Водителю мусоровоза, который сбил двух маленьких девочек в Истре, избрали меру пресечения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, задержанному мужчине 1989 года рождения судом запрещено совершать определенные действия до 31 октября.

— Обвиняемому установлен запрет управлять автомобилем и иными механическими транспортными средствами, — заключил представитель ведомства.

Запрет определенных действий — это смягченная версия домашнего ареста. Подсудимый не обязан носить электронный браслет, а также по решению суда может или не может посещать определенные места.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 8:45 в четверг, 1 сентября. Две сестры переходили дорогу и попали под колеса мусоровоза. Младшая девочка погибла, старшая была госпитализирована. Ее уже выписали из больницы.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вскоре водитель мусоровоза «МАЗ» был задержан, а уголовное дело передали в специализированный отдел по ДТП главка СУ ГУ МВД России по Московской области.