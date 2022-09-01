Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Второе уголовное дело возбудили по факту трагедии в Истре

Степан Жирнов
Происшествия
Второе уголовное дело возбудили по факту трагедии в Истре
Фото: Вечерняя Москва

Еще одно уголовное дело возбудили по факту ДТП в Истре, в результате которого погибла трехлетняя девочка, а пятилетняя пострадала. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 1 сентября.

По ее словам, следственный отдел ОМВД России по городу Истре возбудил дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель мусоровоза «МАЗ», мужчина 1989 года рождения, задержан.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 08:45 в четверг, 1 сентября. Две девочки шли по двору и попали под колеса мусоровоза, который их не заметил. Младшая девочка погибла, старшая — госпитализирована.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что жизни выжившей девочки ничего не угрожает.

Подмосковье Московская область ДТП грузовик Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте