Второе уголовное дело возбудили по факту трагедии в Истре

Фото: Вечерняя Москва

Еще одно уголовное дело возбудили по факту ДТП в Истре, в результате которого погибла трехлетняя девочка, а пятилетняя пострадала. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 1 сентября.

По ее словам, следственный отдел ОМВД России по городу Истре возбудил дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель мусоровоза «МАЗ», мужчина 1989 года рождения, задержан.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 08:45 в четверг, 1 сентября. Две девочки шли по двору и попали под колеса мусоровоза, который их не заметил. Младшая девочка погибла, старшая — госпитализирована.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что жизни выжившей девочки ничего не угрожает.