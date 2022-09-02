Пятилетнюю девочку, выжившую после ДТП в Истре, выписали из больницы

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Девочку, которая выжила в ДТП с участием мусоровоза в Истре, выписали из больницы. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем официальном Telegram-канале в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, лечащий врач медицинского учреждения заявил, что ребенок не нуждается в дальнейшем лечении.

— Мы готовы оказать всевозможную поддержку семье в этой сложной ситуации, — сообщила Мишонова в своем Telegram-канале.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 8:45 в четверг, 1 сентября. Две сестры переходили дорогу и попали под колеса мусоровоза. Младшая девочка погибла, старшая была госпитализирована.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя мусоровоза МАЗ задержали.