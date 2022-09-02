Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гинеколог Илюхина объяснила, можно ли забеременеть при климаксе

Евгений Жуков
Общество
Гинеколог Илюхина объяснила, можно ли забеременеть при климаксе
Фото: shutterstock

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о случае из своей врачебной практики, который доказывает, что далеко не всегда отсутствие регулярного менструального цикла говорит о наступлении климакса.

Так, к ней на УЗИ пришла 50-летняя пациентка с жалобами на боли, вздутие живота и прибавку веса.

— Более полугода нет менструации, запоры, тошнота, сильное вздутие живота. Осмотрела пациентку на УЗИ — все в норме. Спускаюсь датчиком ниже и вижу образование в брюшной полости. Оказалось, что пациентка не шестом месяце беременности! — сказала специалист.

Пациентка была уверена, что у нее климакс, но в итоге она родила здорового мальчика. Илюхина подчеркнула, что в климаксе забеременеть нельзя, но нужно четко быть уверенной, что климакс действительно наступил, сообщает «МедикФорум».

Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян рассказала, что первый триместр беременности является наиболее критичным периодом для женщин.

Она отметила, что наиболее ответственным временем является с седьмого по девятую недели, так как в этот период начинается становление эмбриона и формирование плода, любые заболевания будущей мамы могут привести к нежелательным последствиям.

Здоровье Беременность Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте