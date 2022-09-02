Дискомфорт, одиночество, скука: о чем говорит чувство постоянного голода

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Причины регулярно возникающего чувства голода могут быть как психологическими, так и физиологическими. В обоих случаях решить проблему можно, в том числе, с помощью специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как отметила собеседница «ВМ», важно понять, почему у человека возникает постоянное чувство голода. Во многих случаях виновата психологическая зависимость, уточнила врач.

— Причины могут быть психологические или физиологические. Психологические встречаются даже чаще. Например, человек ест, когда он чувствует дискомфорт, одиночество и скуку. Он идет к холодильнику и ест. Есть центры вознаграждения, вырабатывающие определенные гормоны, это заложено генетически. Раньше, если человек находил калорийную еду, это давало возможность получить преимущество и выжить. Когда такая еда поступает в организм современного человека, он чувствует некоторое удовлетворение, — объяснила диетолог.

Психологическая зависимость может возникать от соблазна, заметила эксперт. Например, желание съесть мороженое появляется после увиденной рекламы этого мороженого. Аналогичный эффект создают запахи: человек мог и не хотеть есть, пока не почувствовал где-либо присутствие вкусной еды, пояснила Соломатина.

В некоторых случаях причины могут быть связаны с физиологией, уточнила собеседница «ВМ».

— Например, человек может не есть с утра и наедаться вечером, в итоге получается большой перерыв. Это все поправимо: меняется режим питания. Причиной голода может быть недосып или отсутствие воды. Так что иногда просто нужно добавить воду, нормализовать сон и поменять режим питания, — посоветовала специалист.

При проблемах с щитовидной железой организму может не хватать энергии, о чем он сообщит повышенным чувством голода, объяснила врач. У полных людей чувство голода может возникнуть из-за проблем с гормоном насыщения лептином, отметила эксперт.

Специалисты могут помочь справиться с регулярным чувством голода, подчеркнула Соломатина.

— Если причина психологическая, нужно со специалистом разобраться, какие ситуации вызывают чувство голода, как человек питается. И лучше не ходить в те места, где есть запахи, убрать конфеты со стола. Если это причина физиологическая, то убираем саму предысторию, почему это чувство голода у человека возникает. Например, если есть проблема с щитовидной железой, значит, решаем ее, — заключила врач.

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