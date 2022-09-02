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Ученые объяснили, чем опасны подержанные детские игрушки

Анастасия Колоскова
Общество
Ученые объяснили, чем опасны подержанные детские игрушки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дороговизна детских товаров приводит к тому, что родители берут у знакомых уже не нужные подержанные игрушки.

Однако изготовленные из пластика предметы представляют опасность для здоровья детей. К такому выводу пришли ученые из шведского Университета Гетеборга, которые оценили содержание 2 вредных токсинов в более чем 150 старых и новых игрушках.

По их данным, 84 процента пластиковых игрушек содержат большое количество токсичных химических веществ. Они могут задерживать рост ребенка и увеличивать риски развития рака и бесплодия.

Специалисты обнаружили превышение показателей токсинов примерно в 30 процентах новых игрушек. Среди старых кукол и конструкторов требованиям не соответствовали уже более 80 процентов изделий.

А в некоторых подержанных игрушках концентрация опасных веществ в 400 раз превышала допустимую норму. Исследователи подчеркнули, что тенденция склоняться к более долгому использованию товаров ради экологии не всегда оправданна.

В этом случае увеличивается риск столкнуться с опасными компонентами, которые применялись при их изготовлении. Особенно это относится к игрушкам, так как они предназначены для самых маленьких, передает «МедикФорум».

До этого пиар-директор магазина товаров для детей Наталья Рычкова составила топ-5 игрушек, которые пользуются наибольшей популярностью у детей.

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