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Суд арестовал задержанного бывшего инвестдиректора компании, связанной с Роснано

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд арестовал задержанного бывшего инвестдиректора компании, связанной с Роснано
Фото: moscow-live

Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора AO «ЭЛВИС-Неотек» Наиля Губаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Губаеву Наилю Ильдаровичу, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ, на 2 месяца, то есть до 01 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Согласно опубликованной на сайте компании информации, АО «ЭЛВИС-Неотек» занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем безопасности, в которых применяются технологии компьютерного зрения, распознавания образов, а также радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения. Предприятие было основано в 2011 году при поддержке АО «Роснано».

Накануне стало известно, что московский городской суд признал законным продление ареста бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко. Они останутся под стражей до 6 октября 2022 года.

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