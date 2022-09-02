Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Николаев скончался на 47-м году жизни

Кадр из сериала Условный мент (2019)

Актер Сергей Николаев, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Комедианты».

— Скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев… Неожиданно… Несправедливо… На взлете… — говорится в сообщении.

Уточняется, что актера не стало 31 августа, при этом причина его смерти не называется. Образы, которые удалось создать Николаеву, вошли в «золотой фонд» не только «Комедиантов», но и «театральной летописи» Санкт-Петербурга, отмечается на странице театра «ВКонтакте».

Сергей Николаев родился 20 мая 1976 года. В 1998 году он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии культуры.

Артист играл на сцене петербургского театра с 1998 года. Прощание с ним пройдет 5 сентября в театре «Комедианты» на Лиговском проспекте, а позже состоится отпевание в соборе Владимирской иконы Божией Матери.