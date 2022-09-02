Выставка о подвиге тыла откроется 6 сентября в Музее Победы

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 6 сентября откроется выставка «Надежный тыл», она посвящена защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Десятки экспонатов расскажут о судьбах тружеников тыла. Гости выставки узнают о жизни жителей Южного административного округа Москвы, которые обороняли рубежи столицы, работали на благо фронта. Особое внимание уделено истории народного ополчения, Московской зоны обороны, заводов и фабрик, — говорится в сообщении.

Так, в выставку вошли фотографии из семейных архивов и личные вещи героев, переданные в музей школы № 902. Также будут представлены личные вещи и обмундирование участников Великой Отечественной, среди которых — медаль «За оборону Москвы» Тамары Шишкиной, военная гимнастерка и галифе артиллериста Василия Клементьева, солдатский котелок и фляга Анны Зоновой и многое другое.

На открытие выставки приглашены заместители руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев и Гайяр Алимов, советник отдела инспектирования образовательных организаций южного округа департамента Вероника Шамшиева, директор школы № 902 «Диалог» Ольга Курмышова и другие гости.

До этого свыше 800 выпускников Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя получили офицерские погоны на территории Музея Победы. Также сотрудники МВД и курсанты возложили цветы к монументу «Солдат-победитель», почтив память погибших во время Великой Отечественной войны.