С 3 сентября изменится расположение остановок у Киевского вокзала

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С субботы, 3 сентября, изменяется расположение остановок общественного транспорта возле Киевского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона.

Теперь для удобства пассажиров общественного транспорта маршруты будут сгруппированы по направлениям, сообщается на телеграм-канале ведомства вечером в пятницу, 2 сентября.

Автобусы будут принимать пассажиров сгруппировано в соответствии с движениями по Садовому кольцу, по Можайскому шоссе и Фили, по Кутузовскому проспекту, через станцию метро «Университет», по Мосфильмовской улице, улицам Косыгина и Пырьева, а также проспекту Генерала Дорохова и на Сетуньским проездам.

В минувшую среду, 31 августа в столичном Дептрансе заявили журналистам, что в скором времени электробусы № 17 будут ходить через улицу Академика Черенкова вместо Солнечной улицы. При этом на Солнечной улице взамен электробуса № 17 пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 398, 876 и 1001.