Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Следователи проводят проверку по факту инцидента с малолетним ребенком на западе Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Следователи проводят проверку по факту инцидента с малолетним ребенком на западе Москвы
Фото: СК РФ

Вечером в пятницу, 2 сентября, малолетний ребенок, находясь на прогулке со своей матерью на детской площадке, расположенной неподалеку от многоквартирного дома на улице Довженко в Москве, оставшись на некоторое время без присмотра, пропал из виду.

Ребенка в возрасте 1 год 10 месяцев обнаружили в Мосфильмовском пруду случайные прохожие, доставшие его из воды и вызвавшие скорую помощь. Юный москвич был госпитализирован в близлежащую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ближайшее время дознаватели намерены опросить мать ребенка и очевидцев инцидента. В рамках проверки следователи должны дать правовую оценку случившемуся на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ. По результатам произведенной следователями проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на канале столичного управления Следственного комитета РФ в Telegram.

Накануне стало известно, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Происшествия Пруды Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте