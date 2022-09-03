Небензя попросил Гутерреша поспособствовать выдаче виз российской делегации в ГА ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша побудить Соединенные Штаты выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Недельный саммит на полях Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех заинтересованных делегаций. Представителей России возглавляет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

В своем письме российский дипломат пишет, что никто из делегации по состоянию на 1 сентября еще не получил американскую визу, сообщает РИА Новости.

Он попросил Гутерриша «еще раз указать» властям США, что они обязаны оперативно выдать запрошенные документы всем делегатам и сопровождающим лицам из РФ, в том числе и журналистам, которые будут освещать визит Лаврова в Нью-Йорк. Небензя отметил, что необходимые заявки были поданы российским дипведомством в посольство США в Москве.

В минувший четверг, 1 сентября, российский постпред при ООН заявил, что США намеренно сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав визу.