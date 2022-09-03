Эрнст рассказал о возвращении развлекательных шоу в эфир Первого канала

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Первый канал принял решение относительно возвращения в сетку телевещания развлекательного контента. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил журналистам на полях четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание» генеральный директор вещательной организации Константин Эрнст. Он напомнил, что 24 февраля именно Первый канал первым поменял свою сетку.

— Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты, — рассказал функционер.

25 февраля нынешнего года пресс-служба Первого канала сообщила относительно изменения сетки вещания в пользу программ общественно-политической направленности, пишет ТАСС.

По словам Эрнста, в скором времени планируется выход 8-серийного проекта об истории движения декабристов. Генеральный директор Первого канала также анонсировал появление в эфире новых сезонов сериалов «Мажор» и «Триггер».

В конце августа телеведущий Иван Ургант пошутил относительно решения своего коллеги Дмитрия Нагиева больше не вести шоу «Голос» на Первом канале.