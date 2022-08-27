«Вести «Голос» больше нет сил»: Ургант высмеял решение Нагиева покинуть проект

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Дмитрий Нагиев не будет принимать участие в новом сезоне шоу «Голос 60+» в роли ведущего. Его коллега по цеху Иван Ургант не обошел стороной эту новость и решил дать небольшой комментарий.

— Вот пишут люди: «Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела». Это Дмитрий из Москвы, у которого вести «Голос» больше нет сил, — цитирует Урганта «Телепрограмма».

Уточняется, что шоумен решил пошутить над коллегой во время онлайн-проекта, посвященного IT-образованию. Телеведущий побеседовал с двумя представителями отрасли, где они обсудили вопросы сферы, ее особенности и многое другое. Как обычно, Ургант немало острил и вел себя расслаблено. Однако он также решился сделать важное заявление.

Композитор Игорь Корнелюк высказался по поводу ухода Дмитрия Нагиева из популярного шоу Первого канала «Голос». По его словам, у актера накопилась усталость, покинуть проект было самостоятельным решением.

Кроме того, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что участие в «Голосе» для Нагиева уже пройденный этап. Он также выразил надежду на то, что вскоре вновь увидит актера в другом, более выигрышном шоу.