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В «Автостате» рассказали о восстановлении российского авторынка в августе

Егор Провоторов
Общество
В «Автостате» рассказали о восстановлении российского авторынка в августе
Фото: shutterstock

Эксперты аналитического агентства «Автостат» в пятницу, 2 сентября, сообщили, что по итогам прошедшего месяца в России было реализовано 42,6 тысячи новых автомобилей. Это говорит о росте рынка уже третий месяц подряд и лучшем результате, начиная с апреля. Однако указывать на полное восстановление рынка пока еще далеко — по отношению к августу прошлого года зафиксировано снижение продаж на 64 процента.

Абсолютным лидером рынка стали автомобили российской марки LADA — 15,7 тысячи проданных транспортных средств и доля в 37 процентов. На второй строчке находится корейский автопроизводитель Kia — 3,9 тысячи штук, пишет «Автостат».

Первую строчку по моделям заняла LADA Granta. Этому поспособствовали льготные автокредиты и появление упрощенной версии. Как итог — 11,3 тысячи проданных авто, что соответствует лучшим докризисным показателям. Второе место у кроссовера Haval Jolion — две тысячи проданных единиц.

Российский авторынок в начале года сильно просел, однако благодаря выгодным кредитным условиям продажи потихоньку растут, заметил в интервью «Вечерней Москве» в конце августа автоэксперт Петр Баканов.

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