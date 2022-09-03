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Актриса Муцениеце покинула Россию, забрав с собой детей

Егор Провоторов
Общество
Актриса Муцениеце покинула Россию, забрав с собой детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Именитая российская актриса, звезда популярных сериалов Агата Муцениеце за последнее время сделала сразу несколько скандальных заявлений. Теперь знаменитость поделилась с подписчиками, что решила покинуть Россию. Звезда вместе со своими детьми от экс-супруга Павла Прилучного перебирается в Ригу, где намерена пробыть не больше недели.

Поклонники артистки предположили, что причиной такого решения Муцениеце является свадьба бывшего возлюбленного с его новой пассией Зепюр Брутян. Изначально экс-жена Прилучного хотела отвлечься от неприятных новостей в сельской местности, однако, судя по всему, такая терапия не сработала, пишет ФАН.

Вполне вероятно, что в Латвии российская актриса посетит близких родственников, которые сейчас проживают в прибалтийской стране. После визита в Ригу известная артистка намерена вернуться в российскую столицу.

Накануне Муцениеце рассказала журналистам, что смогла сохранить хорошие отношения с бывшей свекровью — мамой актера Павла Прилучного Любовью. Из-за этого актриса назвала себя «победителем по жизни».

Рига Павел Прилучный Агата Муцениеце Латвия
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