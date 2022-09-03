Kia готова распродать произведенные в России автомобили K9

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На официальном портале российского филиала корейского автопроизводителя Kia появился список цен флагманского седана K9. Обновленная версия была представлена в качестве фейслифтинга. Дизайнерам Kia удалось сохранить габариты.

На российском авторынке новая модель доступна только в одной модификации, включающей в себя движок на 3,3 литра мощностью в 249 лошадиных сил. Вместе с мотором в наличии транспортного средства идет 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, кожаным салоном, люком и стереосистемой с 16 динамиками. Портал Колеса.ру пишет, что водительское кресло седана можно настраивать в 16 направлениях.

Новую модель корейского транспортного средства стали реализовывать в азиатской стране еще в 2021 году. При этом в России компания планировала выпустить машину в начале нынешнего года. Производили ее в Калининграде, однако после начала российской специальной операции на Украине пришлось сохранить автомобили на складе. Теперь же корейский концерн принял решение распродать произведенные транспортные средства.

Накануне эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что по итогам прошедшего месяца в России было реализовано 42,6 тысячи новых автомобилей.