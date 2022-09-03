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Лодки с вооруженными людьми из ВСУ появились в 40 километрах от ЗАЭС

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лодки с вооруженными людьми из ВСУ появились в 40 километрах от ЗАЭС
Фото: depositphotos

Из района Степногорска и Каменского вниз по течению Днепра в Каховском водохранилище выдвинулись около 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в субботу, 3 сентября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На своем канале в Telegram запорожский чиновник выразил мнение, что таким образом украинские силы «готовят очередной десант».

Расположенный в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) город Энергодар находится почти в 50 километрах вниз по течению реки Днепр от района Степногорска и Каменского.

Накануне вооруженные силы Украины совершили попытку высадить десант численностью порядка 60 человек в трех километрах северо-восточнее ЗАЭС, однако союзные силы сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны РФ, в Киеве заранее подготовили план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов АЭС в день прибытия делегации МАГАТЭ.

В ночь на субботу, 3 сентября, вооруженные силы Украины перебили Днепровскую линию электропередач посредством обстрелов ЗАЭС.

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