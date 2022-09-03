Украина повредила Днепровскую ЛЭП во время ударов по ЗАЭС

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Днепровская линия электропередач (ЛЭП) была перебита в ночь на субботу, 3 сентября, из-за обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими силами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП, — написал запорожский чиновник на своем канале в мессенджере Telegram.

Перед этим происшествием Рогов заявил о том, что украинские силы (ВСУ) возобновили обстрелы ЗАЭС в пятницу, 2 сентября.

Накануне на станцию прибыла миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели сотрудников организации по ее территории и показали пострадавшие при обстрелах украинских войск участки.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. В настоящий момент на объекте продолжают свою работу два специалиста международной организации.

До этого Генштаб ВСУ признал, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС.