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Украина повредила Днепровскую ЛЭП во время ударов по ЗАЭС

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина повредила Днепровскую ЛЭП во время ударов по ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Днепровская линия электропередач (ЛЭП) была перебита в ночь на субботу, 3 сентября, из-за обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими силами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП, — написал запорожский чиновник на своем канале в мессенджере Telegram.

Перед этим происшествием Рогов заявил о том, что украинские силы (ВСУ) возобновили обстрелы ЗАЭС в пятницу, 2 сентября.

Накануне на станцию прибыла миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели сотрудников организации по ее территории и показали пострадавшие при обстрелах украинских войск участки.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. В настоящий момент на объекте продолжают свою работу два специалиста международной организации.

До этого Генштаб ВСУ признал, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС.

Украина Россия Донбасс МАГАТЭ АЭС
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