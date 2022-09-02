МАГАТЭ подтвердило постоянное присутствие миссии на Запорожской АЭС

Фото: МИД РФ

Два инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на постоянной основе. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

— Мы устанавливаем постоянное присутствие на месте, в этот раз два инспектора будут продолжать работу, — передает слова Гросси РИА Новости.

До этого Генштаб ВСУ признал, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС.

1 сентября после прибытия миссии МАГАТЭ на АЭС по городу Энергодару начали наносить удары со стороны ВСУ. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москве» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридное и санкционное противостояние в отношении России.