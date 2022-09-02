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Генштаб Вооруженных сил Украины признал удары по Энергодару

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генштаб Вооруженных сил Украины признал удары по Энергодару
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 сентября.

— Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, — цитирует сообщение РИА Новости.

1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

В тот же день ВСУ с раннего утра начали наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам.

В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал. Позже генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС до 4 или 5 сентября для оценки ситуации.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москве» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридное и санкционное противостояние в отношении России.

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