Сюжет:Ситуация в Донбассе
Генштаб ВСУ признал, что военные нанесли удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 сентября.
— Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, — цитирует сообщение РИА Новости.
1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.
В тот же день ВСУ с раннего утра начали наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам.
В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал. Позже генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС до 4 или 5 сентября для оценки ситуации.
Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москве» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.
Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридное и санкционное противостояние в отношении России.