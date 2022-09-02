Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до 4–5 сентября

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останется на Запорожской АЭС до 4 или 5 сентября для оценки ситуации. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в пятницу, 2 сентября.

— Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, — заявил Гросси.

По его словам, эксперты агентства уже осмотрели аварийные системы, дизельные генераторы и блочные щиты энергоблоков АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что есть все основания полагать, что целостность атомной электростанции была нарушена несколько раз, однако непонятно, специально или случайно, передает ТАСС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

Посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» политолог и общественный деятель Сергей Марков, говоря о визите представителей Международного агентства по атомной энергии в город Энергодар, где расположена АЭС.