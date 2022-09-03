Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на Отрадной улице в Москве

Россия, Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Поздним вечером в пятницу, 2 сентября, во дворе одного из домов на Отрадной улице в Москве было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области спины и груди.

Благодаря совместной работе следователей столичного Следкома и сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Отрадное города Москвы в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в совершении преступления, которому 30 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

В ходе осмотра места инцидента было обнаружено и изъято орудие преступления, которое злоумышленник закинул после произошедшего на крышу близлежащей постройки.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение СК России, где следователи приступят к его допросу. После этого ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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