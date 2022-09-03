Компания Hino Motors отказалась от строительства производства в Химках

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Производитель автобусов и грузовой техники из Японии Hino Motors отказался от строительства собственного производства в подмосковных Химках. Об этом в субботу, 3 сентября, со ссылкой на источники внутри компании сообщил местный телеканал NHK.

По информации журналистов, автопроизводитель отказался от создания завода в связи с задержками в графике строительства, а также налоговыми проблемами. При этом решение японцев напрямую не связано с ситуацией вокруг Украины, пишет ТАСС.

Hino Motors получила разрешение на возведение производственного цеха по сборке грузовиков в Химках в 2018 году. Церемония начала строительства прошла год спустя. Ожидалось, что суммарный объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка одного миллиарда рублей.

Накануне появилась информация, что шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux подтвердил решение прекратить свою деятельность в России. Известно, что «дочка» компании продолжит обслуживать технику, которая ранее продавалась в России. При этом бизнес будет передан местному руководству.