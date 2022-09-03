Врач Кашух рассказала, как пережить резкий переход из лета в осень

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С 1 сентября в этом году осень заявила о себе не только по календарю, но и климатически. Привычный летний зной в Москве внезапно сменился сильным похолоданием. О том, как минимизировать последствия акклиматизации, журналистам рассказала врач-эксперт компании «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Как заметила эксперт в интервью газете «Известия», сильнее всего подобную перемену погоды прочувствовали на себе дети и взрослые, только что вернувшиеся из отпуска на побережье теплых морей. Именно дети сейчас подвергаются двойному стрессу: психологическому из-за начала трудового или учебного года и физическому на фоне адаптации к холодному сезону.

При этом каждый ощущает акклиматизацию по-разному: возраст, общее состояние организма и даже психологический настрой определяют сам факт ее возникновения и тяжесть симптоматики. По словам Кашух, у людей, не страдающих хроническими заболеваниями, акклиматизация происходит порядка недели, иногда двух.

В этот период человека могут беспокоить слабость, головная боль, перебои в работе сердечной мышцы и повышенная утомляемость. Иногда из-за дефицита солнца отмечается раздражительность и подавленное состояние. Чтобы скорее адаптироваться к изменениям окружающей среды, врач предлагает придерживаться нехитрых, однако действенных правил.

В первую неделю стоит избегать переутомления, спать по 7-8 часов. Также важно тепло одеваться, ориентируясь лишь на собственное восприятие погодных условий, а не на внешний вид других людей. Кроме того, врач посоветовала не злоупотреблять кофе и полностью исключить из рациона алкоголь.

Накануне стало известно, что наступления бабьего лета в Москве следует ожидать с 20 по 25 сентября.