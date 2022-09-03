Жителей и гостей Москвы предупредили о прохладной и ветреной погоде 3 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей и гостей столичного региона в субботу, 3 сентября, ожидает переменная облачность. Как рассказали синоптики, погода установится преимущественно без осадков.

На сайте Гидрометцентра России сказано, что днем в Москве столбики термометров поднимутся до отметки 17 градусов выше нуля, а ночь становится заметно прохладнее — воздух в регионе охладится до шести градусов.

Днем ветер будет западный, со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Ночью жителей столичного региона ожидает западный и северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметров ртутного столба.

Накануне врач-эксперт компании «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала журналистам о том, как минимизировать последствия акклиматизации при переходе из жаркой летней погоды в холодную осеннюю.

В этот период человека могут беспокоить слабость, головная боль, перебои в работе сердечной мышцы и повышенная утомляемость. Иногда из-за дефицита солнца отмечается раздражительность и подавленное состояние.