Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жителей и гостей Москвы предупредили о прохладной и ветреной погоде 3 сентября

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Жителей и гостей Москвы предупредили о прохладной и ветреной погоде 3 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей и гостей столичного региона в субботу, 3 сентября, ожидает переменная облачность. Как рассказали синоптики, погода установится преимущественно без осадков.

На сайте Гидрометцентра России сказано, что днем в Москве столбики термометров поднимутся до отметки 17 градусов выше нуля, а ночь становится заметно прохладнее — воздух в регионе охладится до шести градусов.

Днем ветер будет западный, со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Ночью жителей столичного региона ожидает западный и северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметров ртутного столба.

Накануне врач-эксперт компании «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала журналистам о том, как минимизировать последствия акклиматизации при переходе из жаркой летней погоды в холодную осеннюю.

В этот период человека могут беспокоить слабость, головная боль, перебои в работе сердечной мышцы и повышенная утомляемость. Иногда из-за дефицита солнца отмечается раздражительность и подавленное состояние.

холодный период Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте