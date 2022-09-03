Трамваи трех маршрутов задерживаются у станции метро «Шоссе Энтузиастов»

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Трамваи № 36, 37 и 43 задерживаются на шоссе Энтузиастов в районе одноименной станции метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— На шоссе Энтузиастов (в районе остановки «Метро «Шоссе Энтузиастов») задерживаются трамваи № 36, 37 и 43. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже появилась информация о том, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.

До этого сообщалось, что маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд».

Так, трамвай № 16 будет следовать от остановки «Чертаново Южное» через станцию метрополитена «Тульская» до Серпуховского Вала. А № 49 — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.