Более 60 рябин высадили возле отремонтированных поликлиник в Москве

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Около поликлиник, отремонтированных по новому московскому стандарту, высадили 64 рябины. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

По его словам, программа капремонта поликлиник по новому городскому стандарту подразумевает не только обновление зданий медучреждений, но и благоустройство прилегающих территорий. При выборе растений для озеленения специалисты отдают предпочтение тем деревьям, которые устойчивы к болезням и вредителям и не являются аллергенами.

— Одна из таких комфортных пород — рябина обыкновенная. К сегодняшнему дню около столичных поликлиник высадили уже более 60 таких деревьев. Они украшают территории поликлиник круглой год, а особенно в отдельные осенние дни, — подчеркнул Сапсай.

Помимо этого, на территориях отремонтированных поликлиник высаживают ели, сосны, лиственницы, липы и калину. Всего специалисты уже разместили около 1,7 тысячи деревьев и более 16 тысяч кустарников, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в столичном районе Савеловский ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику на 320 посещений. Медучреждение построено по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +» и относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.