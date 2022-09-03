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Основателя Telegram-канала «WarGonzo» Пегова задержали в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
Основателя Telegram-канала «WarGonzo» Пегова задержали в Москве
Фото: shutterstock

Основателя Telegram-канала «WarGonzo» Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщил сам канал в ночь на субботу, 3 сентября.

— Пегова задержала полиция в Москве. <...> (Он — прим. «ВМ») пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление. Якобы он угрожал администратору, — написали в WarGonzo.

Позже в Telegram-канале добавили, что Пегов был отпущен, а «конфликт улажен».

Семен Пегов — основатель проекта WarGonzo. В Telegram-канале проекта более миллиона подписчиков, журналисты занимаются освещением специальной военной операции (СВО) ВС России на Украине.

16 августа сообщалось, что к журналисту-расследователю «Московского комсомольца» Льву Сперанскому прибыли следователи. Они забрали его телефон, а также не разрешили Сперанскому выйти на связь с начальством и адвокатом.

Позже «МК» опубликовало видео с пропавшим журналистом. На нем Сперанский заявил, что к нему приходили следователи и инкриминировали ему дела о клевете и вымогательстве 50 тысяч рублей.

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