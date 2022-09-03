«Запах переворота»: Экс-депутат Рады рассказал о будущем Зеленского после провала атаки на Херсон

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Провал атаки украинской армии на Херсон и неудачный штурм Запорожской АЭС вызвали недовольство украинского командования, президенту республики Владимиру Зеленскому угрожает военный переворот. Об этом сообщил бывший депутат Рады Илья Кива.

По его словам, неудачный штурм Херсона стал для ВСУ второй провальной операцией. Бойцы элитных подразделений украинской армии несли схожие большие потери при атаке на остров Змеиный.

— Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной <…> команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных, — заявил Кива.

По его словам, вскоре бунтовщики могут «разорвать на куски» Зеленского, передает РИА Новости.

Давно обещанное президентом Украины контрнаступление с треском провалилось. ВСУ потеряли свыше 1200 военных. Об этом сообщило Минобороны России. При отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной с Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.