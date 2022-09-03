Стоматолог рассказал, как сэкономить на лечении зубов

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Лечение зубов всегда считалось довольно дорогим удовольствием, и люди часто задавались вопросом, как тут можно сэкономить. Основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова рассказала, что нужно сделать, чтобы тратить меньше денег на лечение зубов.

По словам специалиста, самый экономный вариант — вообще не появляться у стоматолога, однако для этого требуется тщательно следить за здоровьем зубов и устранять проблему еще до того, как она стала серьезной.

Кадькалова пояснила, что гигиена полости рта включает в себя регулярную чистку зубов, использование зубной нити и ирригатора. В этом случае о кариесе можно забыть.

— Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия, — заявила специалист в беседе с «Пятым каналом».

Новые технологии в стоматологии появляются почти каждый день, поэтому с каждым годом новинок становится все больше и больше. Главный врач одной из московских стоматологических клиник Юлия Тарасова рассказала «Вечерней Москве», какие современные методики и материалы применяются сегодня в стоматологии и позволяют добиваться по-настоящему успешных результатов лечения.