Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Мужчина ночью в субботу, 3 сентября, бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, во время задержания он ножом ранил двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

— Около 02:00 (01:00 по Москве) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие, — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что нападавший был ранен и доставлен в медучреждение. Получивших ножевые ранения сотрудников ППС также увезли в больницу.

Уточняется, что пожар в отделе полиции уже потушен. Назначена служебная проверка, передает ТАСС.

24 августа неизвестный бросил в здание администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник получил ожоги.