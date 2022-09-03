Ефимов: Инвестор создаст 1,6 тысячи рабочих мест в Некрасовке

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

Возле станции метро «Некрасовка» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) будет построен торгово-развлекательный комплекс. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В прошлом году правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда, в рамках которого девелопер возведет на юго-востоке столицы торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров. В результате там будет создано 1,6 тысячи рабочих мест, — сказал он.

По словам Ефимова, степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 17 процентов. Он отметил, что в ближайшее время начнется капитальное строительство комплекса.

Инвестору как участнику программы предоставили льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирных домов. Новый комплекс будет включать в себя торговую галерею с магазинами, рестораны, кафе и кинотеатр.

Здание оборудуют подземной парковкой с мойкой автомобилей. На заключительном этапе возле центра создадут благоустроенную прогулочную зону, где высадят деревья и кустарники.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что здание планируют ввести в эксплуатацию в марте 2024 года. Размер инвестиций в реализацию проекта превысит 3 миллиарда рублей.

Комплекс, подчеркнул он, станет востребованным объектом в сфере развлечений, торговли и отдыха, так как здесь наибольший темп прироста населения из-за строительства новых ЖК.

До этого Ефимов сообщил, что в результате торгов по городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» частный инвестор заключил с городом договор на 49 лет и получил право аренды объекта культурного наследия регионального значения — «Водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги».