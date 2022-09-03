Более 19 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 19 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации с января этого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 3 сентября.

— За прошедшее пятилетие с момента запуска программы реновации жилья в Москве ключи от новых квартир получили уже 70,5 тысячи человек. В этом году темпы реализации важнейшей для города социально ориентированной программы не снижаются. За январь–август текущего года мы начали переселять в новостройки еще 19,1 тысячи жителей, — заявил Бочкарев.

По его словам, в данный момент идет строительство 167 жилых зданий, еще 238 объектов проектируются.

Председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, президент национального исследовательского университета «Московский государственный строительный университет» Валерий Теличенко добавил, что для реализации программы реновации необходима поддержка жителей, так как именно они являются основным объектом проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что всего с начала года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров.