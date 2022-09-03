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Москвичам рассказали, какие растения можно увидеть на «Цветочном джеме» на ВДНХ

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, какие растения можно увидеть на «Цветочном джеме» на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Ежегодный фестиваль «Цветочный джем» проходит в Москве с 22 июля по 11 сентября. На одной из площадок мероприятия — ВДНХ — до момента закрытия фестиваля будет работать сад «Дальневосточный лес». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 3 сентября.

— Площадку фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ посвятили многообразию природы Дальнего Востока. Гости могут увидеть сосны, ели, кусты голубики. Также в саду представлен маньчжурский орех — мощное раскидистое дерево, способное выдерживать экстремальные морозы (вплоть до минус 50 градусов). В высоту оно может достигать 30 метров, обхват ствола — до одного метра... Цветет он весной, плоды поспевают к середине сентября, — говорится в сообщении.

После окончания «Цветочного джема» кустарники и деревья «Дальневосточного леса» увезут с ВДНХ и посадят на улицах и во дворах города.

Тем не менее жители столицы смогут познакомиться с растениями Дальнего Востока на территории выставки и после окончания фестиваля: редкие для климатической зоны города деревья, кустарники и цветы растут на ВДНХ круглый год, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на «Городской ферме» на ВДНХ родился детеныш альпака.

Деревья Фестиваль Цветочный джем ВДНХ
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