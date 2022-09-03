Схему движения транспорта изменят в центре Москвы из-за подготовки ко Дню города

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Схему движения транспорта временно изменят в центре Москвы в связи с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 3 сентября.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

— С 00:01 5 сентября до 00:01 8 сентября будет ограничено движение по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Кроме того, с 00:01 7 сентября до 00:01 8 сентября и с 08:00 12 сентября до 08:00 13 сентября ограничат движение на участке Тверской улицы от дома 1 на улице Охотный Ряд до дома 16 на Тверской улице, на участке Моховой от дома 15, строение 1, до Тверской улицы, на улице Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 00:01 8 сентября до 08:00 12 сентября движение перекроют на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также по нескольким соседним переулкам и Моховой улице от Воздвиженки до Тверской. Нельзя будет проехать и в Театральном проезде.

Также с 00:01 10 сентября до 23:59 11 сентября закроют улицу Петровку и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки. Движение будет запрещено и по Неглинной улице.

10 сентября с 20:30 до 21:30 закроют для транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что 10 сентября за пределами центра столицы с 20:50 до 21:10 будут перекрыты участки Озерной аллеи в Зеленограде, Центральной и Физической улиц в Троицке, улицы Кадырова в Южном Бутове, а с 12:00 до 21:30 нельзя будет проехать по участку проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре ограничили с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно.