Врач назвал основные симптомы мочекаменной болезни

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От 4 до 10 процентов населения земли хотя бы раз в жизни сталкивались с мочекаменной болезнью. О том, какие симптомы свидетельствуют об этом заболевании и на что следует обратить особое внимание, рассказал «Вечерней Москве» заведующий отделением онкоурологии ЦКБ «РЖД-Медицина» онколог-уролог, доктор медицинских наук Даниэль Ягудаев.

— Одним из самых более распространенных и частых симптомов является боль в поясничной области, боль внизу живота, в районе мочеточника. Нередко беспокоить может учащенное мочеиспускание. При таких симптомах люди часто ищут проблему в других заболеваниях: лечатся от цистита, от простатита, а на самом деле причиной боли может быть именно камень, который находится в нижней части мочеточника. А еще очень серьезным симптомом может быть примесь крови в моче, с такой жалобой следует незамедлительно обращаться к врачу, — рассказал специалист.

Если по жалобам пациента возникает подозрение на мочекаменную болезнь, то в первую очередь необходимо обследоваться, отметил Ягудаев.

— Сначала доктор делает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое позволит увидеть признаки мочекаменной болезни. А далее (в случае подтверждения на УЗИ) врач обязательно назначает компьютерную томографию. Именно это исследование позволяет точно выявить локализацию камней: они могут находиться как в самих почках, так и в мочеточнике. И, кроме этого, КТ также позволит определить плотность конкремента. Именно от плотности зависит то, каким будет лечение, — объяснил врач.

Ягудаев также добавил, что при лечении мочекаменной болезни врачи нередко прибегают к консервативным методам, например к бесконтактной ударно-волновой литотрипсии. Ее эффект заключается в дистанционном дроблении камня с помощью электромагнитных волн.

— В некоторых случаях оперативное вмешательство помогает пациенту избавиться от болезни. Этого не стоит бояться. Хирургическое лечение мочекаменной болезни в ЦКБ «РЖД-Медицина» проводится эндоскопически, через естественные отверстия, либо чрескожно мини-доступами. А реабилитация после операции под присмотром врачей позволяет восстановиться в кратчайшие сроки, — подчеркнул врач.

Собеседник «ВМ» также предупредил, что камни в почках нередко проявляются наследственно, но также вероятен вариант приобретения заболевания в течение жизни, а причины могут быть абсолютно разными и практически всегда индивидуальными.

Лучшей профилактикой камней в почках, по словам Ягудаева, станет соблюдение водного баланса. При этом для каждого пациента с учетом особенностей заболевания подбирается специальная диета, которая позволит улучшить состояние здоровья и не спровоцировать появление новых образований. Для составления и подбора диеты необходимо обратиться к врачу-урологу, добавил специалист.

— Что нужно делать каждому человеку, так это пить достаточное количество жидкости для того, чтобы соли в организме не выпадали в осадок и не кристаллизовались, не образовывали конкременты. Отложение солей и минералов — это есть камни. И самой лучшей проверенной профилактикой мочекаменной болезни для любого человека является соблюдение водного баланса, — заключил собеседник «ВМ».

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