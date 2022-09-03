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Минобороны показало видео работы бойцов ВДВ, остановивших прорыв ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны показало видео работы бойцов ВДВ, остановивших прорыв ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в субботу, 3 сентября, опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ, остановивших атаку украинских войск.

Российские солдаты обнаружили группу пехоты ВСУ, которая готовилась к наступлению. Бойцы ВДВ приняли решение вести минометный огонь по противнику. В результате слаженных действий десантников прорыв ВСУ был сорван.

Видео: Telegram / Минобороны России

— Услышали звук техники, подняли «птичку». Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. Их там накрыли по полной. Два часа они продержались. Все... Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь, дали шанс забрать раненых, — рассказал один из военнослужащих.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

Украина ВДВ Минобороны
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