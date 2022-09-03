Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информация об этом появилась на сайте Кремля в субботу, 3 сентября.

Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Помимо этого, президент Турции отметил роль политика в новейшей истории России и всего мира.

Стороны также обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству России и Турции, договорились о расширении торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики, и коснулись темы визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

— Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции «зерновой сделки», — отмечается на сайте Кремля.

Посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» политолог и общественный деятель Сергей Марков, говоря о визите представителей Международного агентства по атомной энергии в город Энергодар, где расположена АЭС.