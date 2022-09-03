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Системы отопления заменили в 1,4 тысячи жилых домов в Москве

Георгий Соланович
Город
Системы отопления заменили в 1,4 тысячи жилых домов в Москве
Фото: Pixabay

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта заменили системы отопления в 1,4 тысячи жилых домов в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 3 сентября.

— В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия стартовали сразу после завершения отопительного сезона и были выполнены в установленный срок, чтобы обеспечить готовность домов к осенне-зимнему периоду, — заявил Бирюков.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства пояснили, что специалисты в рамках программы капремонта заменяют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования. После завершения работ проводится комплексная опрессовка системы отопления.

До этого Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и около 5 тысяч километров канализационных сетей.

Отопление капремонт Москва
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